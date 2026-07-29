Sahtekarlara 55 milyonluk darbe

Aydın
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2026 yılının ilk yedi ayında gerçekleştirdiği 149 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 55 milyon 714 bin lira olan sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi. Operasyonlarda taklit olduğu tespit edilen 11 bin 952 litre sıvı yağ, 3 bin 580 kilogram nar ekşisi, 2 bin 609 kilogram sahte bal, bin 293 kilogram kuru incir
, 977 kilogram zeytin, 500 kilogram sucuk, 525 kilogram salça, 278 kilogram pekmez, 4 bin 445 adet giyim ürünü, 188 oto yedek parçası ve 7 sarrafiye ürünü ele geçirildi.