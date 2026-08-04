Aydın'da tarihi keşif: Tralleis Antik Kenti'nde 300 kişilik antik havuz restore edildi

Aydın 'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmaları devam ederken, yürütülen çalışmalarla 2 bin yıllık antik havuz gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tralleis Antik Kenti'nde önemli bir çalışmanın daha tamamlandığını duyurdu. Bakan Ersoy, Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium bölümünde yer alan 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.