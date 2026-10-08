Çıldır için kamulaştırma

Aydın'ın yıllardır beklediği Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için hazırlanan projede önemli bir aşama daha geride kaldı. 7 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11844 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile proje sahasında bulunan bazı taşınmazların ve üzerlerindeki yapı ve tesislerin acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırma işlemleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

2 BİN 900 METRELİK PİST

Çıldır Havalimanı'nın geliştirilerek ticari uçuşlara açılması amacıyla hazırlanan proje için daha önce 9 milyar 750 milyon liralık yatırım bedeli açıklanmış ve ÇED süreci başlatılmıştı. Acele kamulaştırma kararı, projenin uygulanması açısından yeni bir aşamayı beraberinde getirdi. Proje kapsamında havalimanının mevcut altyapısının geliştirilmesi ve yeni tesislerin inşa edilmesi planlanıyor. Buna göre 2 bin 900 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist yapılması öngörülüyor. Projede ayrıca 200 metreye 100 metre ölçülerinde apron, 368 metreye 24 metre bağlantı taksiyolu, 420 metreye 15 metre hızlı çıkış taksiyolu ve 8 bin 500 metre uzunluğunda çevre yolu yer alıyor. Havalimanının üstyapısının da kapsamlı şekilde yenilenmesi planlanıyor. Projede 17 bin metrekarelik terminal binasının yanı sıra 12 bin metrekarelik kule ve destek binalarının yapılması öngörülüyor.