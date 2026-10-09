İncirliova’ya Dünya Bankası destekli eğitim yatırımı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde eğitim alanında önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. Erbeyli Mahallesi'nde Millî Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde yapımı sürdürülen Erbeyli İlk ve Ortaokulu'nda artık sona gelindi. 480 öğrenciye hizmet verecek modern okulun kısa süre içinde eğitim hayatına kazandırılması planlanıyor. Erbeyli Mahallesi'nde yükselen yeni okul, öğrencilerin daha modern ve donanımlı şartlarda eğitim görmesini sağlayacak. 16 derslik ve 480 öğrenci kapasitesiyle planlanan okulda modern sınıfların yanı sıra çok amaçlı etkinlik salonu, spor ve oyun alanları da bulunacak. Okulda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, öğrencilerin yeni eğitim yuvasına kavuşması için son hazırlıklar sürüyor.

YERİNDE İNCELEDİLER

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan, yapımı devam eden okulda incelemelerde bulundu.Okulun mevcut durumunu yerinde inceleyen Kaya ve Yavuzkan, çalışmaların son aşamasıyla ilgili bilgi aldı. İkili, okulun kalan eksikleri ile öğrencilerin ihtiyaçları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

DONANIMLI BİR ORTAM

Millî Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliği kapsamında ilçeye kazandırılan proje, Erbeyli Mahallesi'nin eğitim altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Okulun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki öğrencilerin daha güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

BAŞKAN KAYA'DAN TEŞEKKÜR

İNCİRLİOVA Belediye Başkanı Aytekin Kaya, okul yatırımının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırımın hayata geçirilmesinde katkı sunan başta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Ömer Karakaş, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve tüm paydaşlara teşekkür etti.