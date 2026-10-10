5 bin 300 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya taklit ve tağşiş zeytinyağı sürmeyi planladıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Aydın- Denizli Karayolu Köşk ilçesi mevkinde şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, sağlığa zararlı olduğu belirtilen 5 bin 300 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlere el konuldu. Araçta bulunan M.O. (31) ve K.Ş. (52) isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.