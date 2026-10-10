Motosiklet gezisi ölümle bitti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde iki motosikletle gezen 3 arkadaşın yolculuğu faciayla sonuçlandı. Dip Gölü mevkiinde motosikletin sulama kanalına düşmesiyle Durmuş Candan (34) hayatını kaybederken M.A. yaralı olarak kurtarıldı. 3 arkadaş kendi motosikletleriyle yola çıktı. Durmuş Candan ile M.A.'nın bulunduğu motosiklet, göle düştü. Diğer motosikletin sürücüsü M.Ç. ise yaşanan olayın ardından jandarmadan yardım istedi. Yapılan çalışmalar sonucunda Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olduğu belirlenen M.A. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.