Aydın'da bir aile yangında yok oldu! Anne ve çocuğun ardından baba da yaşam savaşını kaybetti...

Çamarası Mahallesi'nde iki katlı bir evde 11 Ekim saat 22.00 sıralarından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında Meryem ve Mehmet Çınar çifti ile çocukları Tayfun Çınar, yaralandı. Çınar çifti ile çocukları, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Çınar, önceki gün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.