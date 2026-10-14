Ev yangını önce anneyi sonra oğlunu öldürdü

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de çıkan yangın, bir aileyi adeta yıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da destek verdi. Evde bulunan baba Mehmet Çınar, anne Meryem Çınar (53) ve oğulları Tayfun Çınar, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç aile ferdi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen anne Meryem Çınar kurtarılamadı. Meryem Çınar'ın cenazesi önceki gün Karacasu'da toprağa verildi.

BABANIN DURUMU AĞIR

Anne Çınar'ın cenazesinin toprağa verilmesinin ardından aileyi sarsan bir haber daha geldi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 30 yaşındaki Tayfun Çınar, doktorların müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın hastanedeki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.