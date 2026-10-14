Haberler İzmir ‘Hizmeti engellemeye kalkan cevabını alır’ ‘Hizmeti engellemeye kalkan cevabını alır’ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye meclisindeki muhaliflere seslenerek, “Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm. Umuyorum öyle bir şeye kalkışmazlar, çünkü böyle siyaset olmaz” dedi. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği özel röportaj, kent ve Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Röportajın son gününde belediye kadrolarındaki değişim iddialarından meclis tartışmalarına, parti değişikliği söylentilerinden geleceğe dair siyasi hedeflerine kadar merak edilen birçok konuya samimiyetle açıklık getiren Tugay, önceliğinin siyaset değil, liyakat ve İzmir'e hizmet olduğunun altını çizdi. Yönetim anlayışında siyaseti belediyeden uzak tutmaya özen gösterdiğini vurgulayan Tugay, kadrosundan memnun olduğunu ve olası revizyonların sadece performans odaklı gerçekleşeceğini ifade etti. ADİL HİZMET ANLAYIŞI

Meclisi çalıştırmama veya engelleme söylemlerine karşı Büyükşehir Belediyesi'nin tüm şehre hizmet ettiğini hatırlatan Tugay, uzlaşmacı tutumunu koruyacağını ancak hizmetin aksatılmasına da izin vermeyeceğini söyledi. İlçe belediye başkanlarının olası parti değişiklikleri konusunda kimseyi yönlendirmediğini kaydeden Tugay, her şartta İzmir'in 30 ilçesine adil hizmet götürme sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. Gelecek dönem adaylığına dair ise kişisel bir kariyer planı yapmadığını, önündeki kalan sürede tamamen kente en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandığını belirtti. 'PERFORMANS YÜKSEK İSE SORUN OLMAZ'



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadrosunda bir değişikliğe gitmeyi düşünüyor musunuz?

Ben güveneceğimiz, İzmir'e sadık, siyaseti değil hizmeti ön plana alan insanlarla çalışmaya özen gösterdim. Bugünkü arkadaşlarımızın hiçbiri siyasi bir bakış açısıyla belediye yönetiminde değil; hepsi bürokrat veya kamu görevlisi olarak işini yapan insanlar. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Siyaseti belediyeden uzak tutmak için çok mücadele ettim, bundan sonra da aynı mücadeleye devam edeceğim. Benim gözümde en iyi insan, görevini en iyi şekilde yapandır. Bir arkadaşımız liyakatle ve çalışkanlıkla görevini yapıyorsa kimsenin ona dokunmasına müsaade etmem. Bana bu konuda telkinde bulunan kimse olmadı. Mesai arkadaşlarıma da söyledim. Beklediğim şey herkesin en yüksek performansla görevinde başarılı olması ve İzmir'e hizmet etmesidir. Bu anlayışta olan insanlarla hiçbir sorun yaşanmaz. Şu anki kadromuzdan genel olarak memnunum. Siyasetten bağımsız, doğal süreçte değişiklikler olabilir ama şu an aklımda görevden alacağım veya yerine birini getireceğim tek bir kişi bile yok. Süreç içerisinde işini daha iyi yapacak kişilerle yer değiştirmeler olabilir ancak bunlar siyasi kararlar olmayacaktır.

'DÜZENİ BOZACAK BİR İSTİFA YAŞANMADI'



Belediye yönetiminde bir değişim olacak mı?

Son zamanlarda bazı istifalar yaşandı... Önemli bir istifa kesinlikle olmadı. Çok tuhaf şeyler yaşandı aslında; resmi olarak görevli olmadığı halde "Ben edebiyat festivali koordinatörüydüm" diyerek istifa eden arkadaşlar oldu. Zaten resmi bir görevleri yoktu, sadece koordinasyon sorumlulukları vardı. Yönetim kurullarından birkaç kişi ayrıldı fakat kesinlikle kritik isimler değillerdi. Belediyenin normal çalışma ve düzenini bozacak hiçbir istifa yaşanmadı. 'SİYASİ AYRIŞMA İSTEMİYORUM'



Meclis çalışmalarına dair "Meclis işleyişini bozarız, çalıştırmayız" gibi söylemler duyuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ben İzmir'in 30 ilçesine Büyükşehir hizmetini en adil ve en doğru şekilde götürmeye devam edeceğim. Hiçbir ilçe belediye başkanıyla ya da ilçeyle siyasi bir ayrışma yaşama niyetinde değilim. "Biz meclisi çalıştırmayacağız" söylemine sahip bazı belediye başkanları olduğunu duydum. Umuyorum doğru değildir. Eğer Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmama gibi bir düşünce varsa şunu hatırlamaları gerekir: Büyükşehir Belediyesi onların ilçelerine de hizmet ediyor. Belediye çalışmadığı zaman bundan herkes etkilenir, bu sadece Cemil Tugay'ın sorunu olmaz. Ben çoğunluğun sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Belki bir süre meclis tartışmalı geçebilir ancak sonrasında dengesini bulacaktır. Ben uzlaşmacı bir insanım, kavgacı değilim. Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm. Umuyorum öyle bir şeye kalkışmazlar, çünkü böyle siyaset olmaz.