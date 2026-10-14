‘Hizmeti engellemeye kalkan cevabını alır’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Yeni Asır Gazetesi'ne verdiği özel röportaj, kent ve Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Röportajın son gününde belediye kadrolarındaki değişim iddialarından meclis tartışmalarına, parti değişikliği söylentilerinden geleceğe dair siyasi hedeflerine kadar merak edilen birçok konuya samimiyetle açıklık getiren Tugay, önceliğinin siyaset değil, liyakat ve İzmir'e hizmet olduğunun altını çizdi. Yönetim anlayışında siyaseti belediyeden uzak tutmaya özen gösterdiğini vurgulayan Tugay, kadrosundan memnun olduğunu ve olası revizyonların sadece performans odaklı gerçekleşeceğini ifade etti.
ADİL HİZMET ANLAYIŞI
Meclisi çalıştırmama veya engelleme söylemlerine karşı Büyükşehir Belediyesi'nin tüm şehre hizmet ettiğini hatırlatan Tugay, uzlaşmacı tutumunu koruyacağını ancak hizmetin aksatılmasına da izin vermeyeceğini söyledi. İlçe belediye başkanlarının olası parti değişiklikleri konusunda kimseyi yönlendirmediğini kaydeden Tugay, her şartta İzmir'in 30 ilçesine adil hizmet götürme sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. Gelecek dönem adaylığına dair ise kişisel bir kariyer planı yapmadığını, önündeki kalan sürede tamamen kente en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandığını belirtti.
'PERFORMANS YÜKSEK İSE SORUN OLMAZ'
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadrosunda bir değişikliğe gitmeyi düşünüyor musunuz?
Ben güveneceğimiz, İzmir'e sadık, siyaseti değil hizmeti ön plana alan insanlarla çalışmaya özen gösterdim. Bugünkü arkadaşlarımızın hiçbiri siyasi bir bakış açısıyla belediye yönetiminde değil; hepsi bürokrat veya kamu görevlisi olarak işini yapan insanlar. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Siyaseti belediyeden uzak tutmak için çok mücadele ettim, bundan sonra da aynı mücadeleye devam edeceğim. Benim gözümde en iyi insan, görevini en iyi şekilde yapandır. Bir arkadaşımız liyakatle ve çalışkanlıkla görevini yapıyorsa kimsenin ona dokunmasına müsaade etmem. Bana bu konuda telkinde bulunan kimse olmadı. Mesai arkadaşlarıma da söyledim. Beklediğim şey herkesin en yüksek performansla görevinde başarılı olması ve İzmir'e hizmet etmesidir. Bu anlayışta olan insanlarla hiçbir sorun yaşanmaz. Şu anki kadromuzdan genel olarak memnunum. Siyasetten bağımsız, doğal süreçte değişiklikler olabilir ama şu an aklımda görevden alacağım veya yerine birini getireceğim tek bir kişi bile yok. Süreç içerisinde işini daha iyi yapacak kişilerle yer değiştirmeler olabilir ancak bunlar siyasi kararlar olmayacaktır.
'DÜZENİ BOZACAK BİR İSTİFA YAŞANMADI'
Belediye yönetiminde bir değişim olacak mı?
Son zamanlarda bazı istifalar yaşandı... Önemli bir istifa kesinlikle olmadı. Çok tuhaf şeyler yaşandı aslında; resmi olarak görevli olmadığı halde "Ben edebiyat festivali koordinatörüydüm" diyerek istifa eden arkadaşlar oldu. Zaten resmi bir görevleri yoktu, sadece koordinasyon sorumlulukları vardı. Yönetim kurullarından birkaç kişi ayrıldı fakat kesinlikle kritik isimler değillerdi. Belediyenin normal çalışma ve düzenini bozacak hiçbir istifa yaşanmadı.
'SİYASİ AYRIŞMA İSTEMİYORUM'
Meclis çalışmalarına dair "Meclis işleyişini bozarız, çalıştırmayız" gibi söylemler duyuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ben İzmir'in 30 ilçesine Büyükşehir hizmetini en adil ve en doğru şekilde götürmeye devam edeceğim. Hiçbir ilçe belediye başkanıyla ya da ilçeyle siyasi bir ayrışma yaşama niyetinde değilim. "Biz meclisi çalıştırmayacağız" söylemine sahip bazı belediye başkanları olduğunu duydum. Umuyorum doğru değildir. Eğer Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmama gibi bir düşünce varsa şunu hatırlamaları gerekir: Büyükşehir Belediyesi onların ilçelerine de hizmet ediyor. Belediye çalışmadığı zaman bundan herkes etkilenir, bu sadece Cemil Tugay'ın sorunu olmaz. Ben çoğunluğun sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Belki bir süre meclis tartışmalı geçebilir ancak sonrasında dengesini bulacaktır. Ben uzlaşmacı bir insanım, kavgacı değilim. Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm. Umuyorum öyle bir şeye kalkışmazlar, çünkü böyle siyaset olmaz.
'ADAYLIK DEĞİL GÖREV ZAMANI'
Bir sonraki yerel seçimlerde adaylık için ne düşünüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim; ben her zaman şehrimize de ülkemize de hizmet etmekten onur ve gurur duyarım, hiçbir zaman hiçbir görevden kaçmam. Ancak şu anda böyle bir talebim yok. Bu konu konuşulmadı. "Bir dahaki döneme şu olayım, bu olayım" düşüncesiyle değil; sadece bu görev döneminde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireyim diye çabalıyorum. Zaten önümüzdeki iki buçuk yılda yeterli performansı gösteremezsem, herhangi bir partide yeniden belediye başkanı olmam mümkün değil. Benim önceden planladığım bir şey olmadığı için "İki buçuk yıl şöyle çalışayım, iki buçuk yıl böyle çalışayım" diye bir planla hareket etmedim. Bu durumda kendimi belirsiz bir ortama sürükleyip kendimle beraber şehri de perişan etmek yerine, bir işin siyasi riski neyse onu ben alırım. Çünkü ben önemli değilim; önemli olan İzmir'dir, Türkiye'dir, milletimizdir. Kendi meslek hayatımda kariyerini tamamlamış bir insanım. Siyasete sadece hizmet etmek niyetiyle ve davet edilerek girdim. Hizmet edebildiğim kadarıyla amacımı gerçekleştirmiş olacağım. Hizmet edemeyince bir anlamı yok ki; o zaman siyaseten ne söylersek söyleyelim savunabileceğimiz bir şey kalmaz. Önümüzdeki dönemle ilgili şu anda net bir düşüncem yok. Allah nasip eder, milletimiz ve partimiz uygun görürse aday olunur ama bunu bugünden konuşmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok çalışmamız gereken iki buçuk yıl var, ben de sadece ona odaklanmış durumdayım.
CEMİL TUGAY'DAN AK PARTİ'YE ZİYARET
AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Emre Nasır tarafından karşılandı. Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ı İl Başkanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarette artık kendisinin de bir parçası olduğu Büyük AK Parti ailesinin çatısı altında ağırlamaktan memnuniyet duyduk" dedi. AK Partinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet için siyaset yapanların, İzmir'e hizmet sevdası taşıyanların yuvası olduğunu vurgulayan Saygılı, "Evinize hoş geldiniz Cemil Tugay Başkanım... Şimdi İzmir için omuz omuza çalışma; eser, hizmet ve icraat siyasetimizi şehrimizin dört bir yanında büyütme vakti" diye konuştu. Saygılı, Tugay'ın katılımıyla 30 ilçenin Meclis Grup Başkanvekilleri Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, İzmir'in öncelikleri ve yerel yönetimlerin yol haritasının ele alındığını ifade etti. Saygılı, İzmir'in 30 ilçesine hizmet götürmek için ortak hedef doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti.
'ÇOĞUNLUĞUN AKLI BAŞINDA'
İlçe belediye başkanlarıyla yeni bir vizyon oluşturmak adına bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz?
İki buçuk yıldır zaten beraber çalıştığımız insanlar, herkes birbirini gayet iyi tanıyor. Bu sürece nasıl geldiğimizi de çokça konuştuk. Benim orada yaşadıklarımı da iyi biliyorlar. Siyasi olarak kendini ön plana çıkarmaya çalışan birkaç arkadaşımız kavga yolunu seçebilir ama büyük çoğunluğun aklı başında olduğunu görüyorum. Hep beraber tüm İzmir'e hizmet etmek zorundayız. Kararı halk verecek; önümüzdeki seçimlerde kimin ne kadar başarılı olduğunu vatandaş değerlendirecek. İddia ortaya koymak isteyen hizmet üretmek zorundadır.
"KİMSEYE 'PARTİ DEĞİŞTİR' DEMEM"
AK Parti'ye geçmek isteyen veya geçme hazırlığı yapan ilçe belediyeleri olduğu konuşuluyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Ben hiçbir ilçe belediye başkanına "Parti değiştir, buraya geç" diye bir telkinde bulunmadım, yönlendirmeye çalışmadım. Bunu yapmam, doğru da bulmam. Ancak duruşlarından ve açıklamalarından bazı şeyleri değerlendirmekte olduğunu gördüğüm belediye başkanları var. Umuyorum şehir ve kendileri için en doğru kararı verirler. Her durumda benim görevim İzmir'imizin 30 ilçesindeki 4,5 milyon insanımıza adaletli bir şekilde hizmet götürmektir. Ben bu anlayışla çalışmaya devam edeceğim.