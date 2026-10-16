Aydın’da geri sayım başladı! Ünlü isimlerde gelecek...

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aydınfest, coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapacak. Geçmiş yıllarda yüz binlerce vatandaşı ağırlayan Aydınfest, bu yıl da sevilen sanatçıları ücretsiz bir şekilde vatandaşlar ile buluşturacak. 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek olan festival, unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapacak.

AYDINFEST 26 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Başta gençler olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşların her yıl ilgiyle takip ettiği Aydınfest, 26 Ekim'de 'Color Party' ile başlayacak. Festivalin ilk gününde sevilen sanatçılar Teoman, Adamlar ve Mela Bedel vatandaşlar ile buluşacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek olan festivalin 2'nci gününde Gazapizm, Ankara Echoes ve Afra sahne alacak. Festivalin 3'üncü gününde ise Fatma Turgut, Sagopa Kajmer ve M Lisa sevilen şarkılarını Aydınlılar için seslendirecek. Festivalin son gününde ise Aydın Tekstil Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ev sahipliği yapacak. Etkinlikler kapsamında Tuana, Emre Fel ve Blok3 sahne alacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali'ne davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını yine unutulmaz etkinlikler ile kutlayacağız. 29 Ekim kutlamalarımız Aydınfest ile başlayarak Cumhuriyetimizin ilanının 103'üncü yıl dönümüne kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı coşkuya ortak olmaya, festivale katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.