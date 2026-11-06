Aydın'da 23 yıllık sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi: İzmir, Aydın ve Mersin'de eş zamanlı operasyon: Elife Doğrul dosyasında gözaltılar var...

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen dosyada, yıllardır yanıt bekleyen sorular için emniyet ekipleri harekete geçti. Aydın, Mersin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elife Doğrul'un 23 yıldır aydınlatılamayan kayboluşuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmaların ardından Aydın, Mersin ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında dosyada adı geçen şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
ELİFE DOĞRUL DOSYASINDA 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda, kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer ise Mersin'de gözaltına alındı. Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen ve Türkeş Musacalı tarafından konuşmaması için tehdit edildiğini öne süren Ufuk Koluçolak da İzmir'de yakalandı.
Böylece soruşturma kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alınmış oldu.
KIZI HÜLYA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yıllardır annesinden haber alabilmek ve kayboluşunun ardındaki gerçekleri öğrenebilmek için mücadele eden Hülya Yıldız, operasyon haberini Müge Anlı'nın canlı yayınında öğrendi.
Gözyaşlarına hakim olamayan Hülya Yıldız, emniyet güçlerine ve Söke Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti. Acılı evlat, "Yıllardır döktüğüm gözyaşlarında boğulacaklar, annemin kanı yerde kalmayacak" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Müge Anlı da gerçekleştirilen operasyonların dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması açısından önemli olduğunu ifade etti.
ELİFE DOĞRUL DOSYASINDA NELER YAŞANMIŞTI?
2003 yılında kızını görmek amacıyla Aydın'a giden Elife Doğrul, bu ziyaretin ardından ortadan kayboldu. Aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden hiçbir haber alınamadı.
Dosya, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı. Yayında ortaya atılan iddialar ve şüpheli ayrıntılar üzerine savcılık harekete geçti.
Soruşturmada isimleri öne çıkan Metin ve Türkeş Musacalı hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanmıştı. 5 Kasım 2026 tarihli yayında ise Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı'nın açıklamaları dikkat çekmişti.
MÜGE ANLI DA DUYGULANDI
Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı, canlı yayında gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Müge Anlı'yı da duygulandıran anlatımlarında Meral Musacalı, henüz 17 yaşındayken ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiğini ve çocuk yaşta evliliğin ne anlama geldiğini bile bilmediğini söyledi.
Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kayınvalidesi ve görümcesiyle sorunlar yaşadığını belirten Meral Musacalı, ikinci çocukları Sevda henüz 2 aylıkken Metin Musacalı'nın Serap isimli kadını hayatına dahil etmek istediğini öne sürdü.
CEZAEVİNE GİRMESİN DİYE RESMÎ OLARAK BOŞANDIĞINI İDDİA ETTİ
Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın o dönem 15 yaşında olduğunu belirttiği Serap'ı kaçırması nedeniyle cezaevine girme tehlikesi yaşadığını iddia etti.
Eşinin cezaevine girmesini önlemek amacıyla resmî nikâhla boşandığını anlatan Meral Musacalı, bu süreçte Metin Musacalı'ya fedakârlık yaptığını belirterek, "Seni cezaevine yatırmayacağım" dediğini aktardı. Boşanmanın ardından Metin Musacalı ile Serap'ın evlendiğini söyledi.
"HÜLYA GELDİ KAPIYA, TALİP ELİFE'Yİ DÖVÜYOR DEDİ"
Yayında en dikkat çeken açıklamalardan biri ise Elife Doğrul'un kaybolduğu geceye ilişkin oldu.
Meral Musacalı, kızı Hülya'nın o gece kapıya gelerek Talip Musacalı'nın Elife Doğrul'u dövdüğünü söylediğini öne sürdü. Ardından Metin Musacalı'nın Elife'yi götürdüğünü gördüğünü iddia eden Meral Musacalı, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Hülya geldi kapıya, 'Talip Elife'yi dövüyor' dedi. Metin gitti, Metin götürdü onu gördüm. 2-3 saat sonra telefon açtı Metin, 'Elife olay çıkardı, Talip ağabeyime söyle' dedi. Söyledim."
İKİ BÜYÜK VALİZ, ÇAMURLU KIYAFETLER VE ŞÜPHELİ KOKU
Meral Musacalı'nın anlattığı bir diğer çarpıcı ayrıntı ise Metin Musacalı'nın olay gecesi eve dönüşü oldu.
Metin Musacalı'nın eve iki büyük valizle ve üzeri çamurlu şekilde geldiğini öne süren Meral Musacalı, eşinin kendisine sobayı yaktırdığını iddia etti.
SOBADA YAKILAN ATEŞ VE EVDEKİ KOKU İDDİASI
O gece sobanın sabaha kadar yandığını ve evin içine alışılmadık bir kokunun yayıldığını ileri süren Meral Musacalı, sabah olduğunda sobanın külünü kendisinin değil, Metin Musacalı'nın diğer eşi Serap'ın değiştirmesinin istendiğini söyledi.
Metin Musacalı'dan şiddet gördüğünü ve korktuğu için o dönem bildiklerini anlatamadığını belirten Meral Musacalı, yıllardır yaşadıkları nedeniyle vicdan azabı çektiğini ifade etti.
SİYAH POŞET VE KLOZETE ATILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ELDİVENLER
Canlı yayında gündeme gelen bir diğer iddia ise olay gecesi eve getirildiği öne sürülen siyah poşetle ilgiliydi.
Tanık anlatımlarında Metin Musacalı'nın siyah bir poşetle eve geldiği, poşetin içindekileri ve eldivenleri klozete attığı ileri sürüldü. Sobanın sabaha kadar yanması ve evde yayıldığı iddia edilen kokuya ilişkin anlatımlar, 23 yıllık dosyadaki şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.
ELİFE DOĞRUL'UN YÜZÜĞÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Programda Elife Doğrul'a ait olduğu öne sürülen yüzük de konuşuldu. Metin Musacalı'nın söz konusu yüzüğü ilk eşi Meral Musacalı'ya vererek saklamasını istediği iddia edildi. Ancak Meral Musacalı, canlı yayında bu iddiayı kesin bir dille reddetti.
SERAP'IN ASKER SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİASI
Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın bir dönem telefonunu evde bırakarak kıyafetlerini alıp ortadan kaybolduğunu da anlattı. Serap'ın bir askerle ilişki yaşadığı yönündeki iddianın evde büyük tartışmalara neden olduğunu öne süren Meral Musacalı, evlilikleri boyunca yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
KADAVRA KÖPEĞİ AYNI NOKTADA TEPKİ VERMİŞTİ
Dosyada daha önce gündeme gelen bir başka önemli ayrıntı ise Elife Doğrul'un cansız bedeninin bulunabileceği değerlendirilen alanla ilgiliydi.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası mevkisinde yıllar önce çekilen arşiv görüntüleri yeniden ekrana getirildi. Tanık Muhammed'in, "Gece aracı buraya çektik, ceset buradaydı" diyerek gösterdiği sazlık alanda, o dönem arama yapan kadavra köpeğinin de tepki vererek toprağı eşelediği görüldü.
Ancak yapılan kazılarda herhangi bir bedene ulaşılamadı. Bu gelişme, Elife Doğrul'un cansız bedeninin söz konusu bölgeye gömüldükten sonra başka bir noktaya taşınmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.