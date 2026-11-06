Aydın'da 23 yıllık sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi: İzmir, Aydın ve Mersin'de eş zamanlı operasyon: Elife Doğrul dosyasında gözaltılar var...

Soruşturmada isimleri öne çıkan Metin ve Türkeş Musacalı hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanmıştı. 5 Kasım 2026 tarihli yayında ise Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı'nın açıklamaları dikkat çekmişti.

Dosya, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı. Yayında ortaya atılan iddialar ve şüpheli ayrıntılar üzerine savcılık harekete geçti.

2003 yılında kızını görmek amacıyla Aydın'a giden Elife Doğrul, bu ziyaretin ardından ortadan kayboldu. Aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden hiçbir haber alınamadı.

MÜGE ANLI DA DUYGULANDI

Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı, canlı yayında gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Müge Anlı'yı da duygulandıran anlatımlarında Meral Musacalı, henüz 17 yaşındayken ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiğini ve çocuk yaşta evliliğin ne anlama geldiğini bile bilmediğini söyledi.

Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kayınvalidesi ve görümcesiyle sorunlar yaşadığını belirten Meral Musacalı, ikinci çocukları Sevda henüz 2 aylıkken Metin Musacalı'nın Serap isimli kadını hayatına dahil etmek istediğini öne sürdü.