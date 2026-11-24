Yağışlarla birlikte doğada kendiliğinden yetişen mantarların çoğalması, zehirlenme tehlikesini de beraberinde getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında doğadan mantar toplayarak sofralarına taşıyan vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Uzmanların sık sık uyardığı mantar zehirlenmeleri, basit bir mide rahatsızlığıyla sınırlı kalmayıp karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta ölüme kadar varan ağır sonuçlara yol açabiliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı da vatandaşlara yönelik yaptığı uyarıyla ölümcül tehlikeye dikkat çekerek, tanınmayan ve türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesini istedi. Yetkililer, vatandaşların özellikle doğadan topladıkları mantarları tüketme konusunda risk almamaları gerektiğini belirterek, güvenilirliği kesin olarak bilinmeyen hiçbir mantarın yenmemesi konusunda uyardı.
GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN
Doğada yetişen her mantarın yenilebilir olmadığına dikkat çeken jandarma, zehirli ve yenilebilir mantarların birbirine oldukça benzeyebildiğini vurguladı. Bu nedenle mantarın rengine, şekline, kokusuna ya da görünüşüne bakarak güvenli olup olmadığına karar vermenin ciddi risk taşıdığı belirtildi. Özellikle yeterli bilgi ve deneyimi bulunmayan kişilerin doğadan mantar toplamaktan kaçınması gerektiği hatırlatıldı.
BELİRTİLER ÖNEMLİ
Jandarma tarafından yapılan uyarılarda, mantar zehirlenmelerinde ortaya çıkan belirtilerin bazen kısa sürede, bazen de mantarın tüketilmesinden saatler sonra görülebildiğine dikkat çekiliyor. Mide bulantısı, kusma, şiddetli karın ağrısı, ishal, baş dönmesi ve halsizlik en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alıyor. Daha ağır vakalarda bilinç bulanıklığı ve hayati organların zarar görmesi gibi ciddi sağlık sorunları da yaşanabiliyor. Özellikle bazı zehirli mantar türlerinde belirtilerin geç ortaya çıkması, tehlikenin fark edilmesini geciktirebiliyor. İlk saatlerde herhangi bir şikayet yaşanmaması, zehirlenme olmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle mantar tüketiminin ardından şüpheli bir durum ortaya çıktığında belirtilerin kendiliğinden geçmesini beklemek yerine vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
112'YI HEMEN ARAYIN
AYDIN İl Jandarma Komutanlığı, zehirlenme şüphesi bulunan durumlarda zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin yanı sıra mümkünse tüketilen mantardan kalan örneğin de sağlık kuruluşuna götürülmesinin teşhis ve tedavi sürecine yardımcı olabileceği hatırlatıldı.