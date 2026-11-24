Yağışlarla birlikte doğada kendiliğinden yetişen mantarların çoğalması, zehirlenme tehlikesini de beraberinde getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında doğadan mantar toplayarak sofralarına taşıyan vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Uzmanların sık sık uyardığı mantar zehirlenmeleri, basit bir mide rahatsızlığıyla sınırlı kalmayıp karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta ölüme kadar varan ağır sonuçlara yol açabiliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı da vatandaşlara yönelik yaptığı uyarıyla ölümcül tehlikeye dikkat çekerek, tanınmayan ve türünden emin olunmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesini istedi. Yetkililer, vatandaşların özellikle doğadan topladıkları mantarları tüketme konusunda risk almamaları gerektiğini belirterek, güvenilirliği kesin olarak bilinmeyen hiçbir mantarın yenmemesi konusunda uyardı.

GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN

Doğada yetişen her mantarın yenilebilir olmadığına dikkat çeken jandarma, zehirli ve yenilebilir mantarların birbirine oldukça benzeyebildiğini vurguladı. Bu nedenle mantarın rengine, şekline, kokusuna ya da görünüşüne bakarak güvenli olup olmadığına karar vermenin ciddi risk taşıdığı belirtildi. Özellikle yeterli bilgi ve deneyimi bulunmayan kişilerin doğadan mantar toplamaktan kaçınması gerektiği hatırlatıldı.