Yaklaşık 2 saat süren yoğun yağışta metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çok sayıda iş yeri ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili kurum ekipleri bölgede su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

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