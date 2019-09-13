Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Ebru Gökdeniz, saat 19.40 sularında evindeki yatağında ölü bulundu.
Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Avukat Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz, saat 19.40 sularında evindeki yatağında ölü bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Gökdeniz'in cenazesinin kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi
IHA
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