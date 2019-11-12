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Haberler > Balıkesir > Otobüste taciz

Otobüste

Otobüste taciz
Giriş Tarihi: 12.11.2019

’den ’a dönen E.B. otobüste muavinin tacizine uğradı. Muavinin verdiği kahveyi içtikten sonra derin bir uykuya daldığını söyleyen kadın, “ 15-20 kez üzerimi örtme bahanesiyle beni etti” diyerek şikayetçi oldu

İstanbul'dan Balıkesir'e giden E.B. adlı kadın, dönüş yolunda otobüste muavinin tacizine uğradı. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Tekstilci olan E.B, 4 Ekim gecesi İstanbul'a dönmek üzere şehirlerarası otobüse bindi. 31 no'lu koltuğa oturan E.B, ön ve arkasındaki yolcularla koltuk yatırma tartışması yaşadı. Muavin M.A, isterse arkada boş olan yere geçebileceğini söyledi.

'KAHVE İKRAMIMIZ VAR'

Kadın kabul etti. Arka koltuklardan birine geçen E.B, içecek servisi yapan muavinin, "İsterseniz Türk kahvesi ikramımız da var" teklifine "Olur" yanıtı verdi. Kadının iddiasına göre kahvenin tadı acıydı ancak yine de içti. Fakat kısa süre sonra uykusu geldi.

'AYAKTA DURAMADIM'

E.B. polisteki ifadesinde başından geçenleri anlatırken şöyle devam etti:

"Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Kendime geldiğimde Dudullu'daydık. Birçok kez uyanmaya çalıştım ancak kalkamadım. Etraftaki sesleri duyabiliyordum. Bu sürede muavinin yaklaşık 15-20 kez geldiğini ve üzerimi örtme bahanesiyle beni taciz ettiğini hatırlıyorum. İki kez su getirdi ancak gözlerimi açıp şahsa bakamıyordum. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Otobüs yolculuklarında molaların çoğunda inerdim ama bu kez bir kere bile inemedim. Eve gittiğimde ayakta duramıyordum."

EŞKALİNİ TARİF ETTİ

Uykusunu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olan kadın, muavinin eşkalini polislere tarif etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muavin hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Muavin M.A'ya ulaşılamadığı için henüz ifadesi alınamadı.

OSMAN ASİLTÜRK

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