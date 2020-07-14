Edremit'te Nüfus Müdürlüğü'ndeki hizmetlinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen bilgiliye göre, Edremit Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğünde görevli olarak çalışan hizmetli personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Nüfus Müdürlüğünde görevli personellere Covid-19 testi yapıldı. Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının tedbir amaçlı 14 gün evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.

Nüfus müdürlüğünde testi pozitif çıkan personel ile teması olmayan 3 personel, geniş güvenlik önlemleri altında yapılan dezenfekte işlemleri ardından hizmet vermeye devam ediyor.

İHA