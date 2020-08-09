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Haberler Balıkesir Balıkesir'de silahlı kavga

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'in Erdek ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan , daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Balıkesir'de silahlı kavga

09.08.2020, 15:32

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kemal Demiray (23) ile Mesut Teke (26), Kurbağalı Sahil yürüyüş mevkisinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demiray yanındaki tabancayla Teke'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Teke, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Demiray, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Teke'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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