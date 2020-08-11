Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Kazdağı yamacındaki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi'nde bulunan restoranda sabaha karşı bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü.
Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, Güre, Altınoluk müfreze ekipleri yanında Küçükküyu İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Binanın kullanılmaz hale yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Balıkesir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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