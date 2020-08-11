Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de bir restoranda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Kazdağı yamacındaki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

11.08.2020, 14:46 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,15:01