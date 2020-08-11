Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobiliyle "U" dönüşü yapmak isteyen Hatice Durak, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten denize uçtu. Sığ ve kayalık denize düşen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan doktor Hatice Durak, olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılabildi.
SUAT SALGIN
U dönüşü yaparken denize uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.