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Haberler Balıkesir U dönüşü yaparken denize uçtu

U dönüşü yaparken denize uçtu

U dönüşü yaparken denize uçtu
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobiliyle "U" dönüşü yapmak isteyen Hatice Durak, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten denize uçtu. Sığ ve kayalık denize düşen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan doktor Hatice Durak, olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılabildi.

SUAT SALGIN

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