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Haberler Balıkesir Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

'de zeytinlik alanda çıkan kontrol altında

'in Erdemit ilçesinde zeytinlik alanda çıktı. Yangına helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

22.08.2020, 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,13:47

Balıkseri'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.


Kazdağları eteklerindeki Kadıköy Mahallesi Şıp Şıp Dede mevkisinde bulunan otluk alanda, saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman kenarındaki zeytinlik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 yangın söndürme helikopteri ile 3 arazöz ve 1 su tankeri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 4 yangın söndürme aracı sevk edildi.


Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

DHA

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