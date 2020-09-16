  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

'de erkek cesedi bulundu

'in Edremit ilçesinde, bir erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kurumuna gönderildi.

Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

AA

16.09.2020, 12:25

Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında bir gencin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Araştırmada, ölen kişinin Emre Ağıroğlu (17) olduğu belirlendi.

Edremit Devlet Hastanesi'nde ilk incelemeyi yapan cumhuriyet savcısı ölümü şüpheli buldu. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de erkek cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA