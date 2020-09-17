  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'deki ot yangını korkuttu

'deki korkuttu

Burhaniye'de çıkan korkuya neden oldu. Tarım arazilerine yakın bir bölgede dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'deki ot yangını korkuttu

17.09.2020, 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,13:53

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesi kırsalında tarım arazilerine yakın bir alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ihbar etti. İzmir-Çanakkale yolu üzerinde meydana gelen ot yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

İHA

Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi Marmaris'te başlıyor Gediz’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'deki ot yangını korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA