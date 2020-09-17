Haberler Balıkesir Balıkesir'deki ot yangını korkuttu

Balıkesir Burhaniye'de çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Tarım arazilerine yakın bir bölgede dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.