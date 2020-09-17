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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı

'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira uygulandı

Son dakika... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira yazıldı. Ekipler, maske ve hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı

AA

17.09.2020, 11:20

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 20 kişiye toplam 18 bin lira para cezası uygulandı.

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