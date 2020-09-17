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Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı

Son dakika... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı. Ekipler, maske ve sosyal mesafe hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.