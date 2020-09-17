İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 20 kişiye toplam 18 bin lira para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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