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Haberler Balıkesir Denizde dehşete düşüren görüntü! Ceset böyle bulundu

Denizde dehşete düşüren görüntü! böyle bulundu

'e bağlı açıklarında, denizin üzerinde yüzen bir erkek cesedi bulundu. Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonrası , kıyıya çıkarıldı.

Denizde dehşete düşüren görüntü! Ceset böyle bulundu

19.09.2020, 12:17

Balıkesir'deki Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı.

Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

DHA

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