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Haberler Balıkesir Evinde çıkan yangında öldü!

Evinde çıkan yangında öldü!

'de yaşayan , evinde çıkan yangına müdahale ederken hayatını kaybetti. Ailesini kurtaran Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde çıkan yangında öldü!

AA

23.09.2020, 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,10:36

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kocabey Mahallesi'nde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi Mustafa Gündoğan (75), ailesini dışarı çıkardıktan sonra alevlere müdahale etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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