Evinde çıkan yangında öldü!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kocabey Mahallesi'nde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibi Mustafa Gündoğan (75), ailesini dışarı çıkardıktan sonra alevlere müdahale etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Apartmanın bodrumunda 21 düzensiz göçmen yakalandı Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
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