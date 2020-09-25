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Balıkesir'de yakalanan ’nin eski Saymanı gözaltında!

Kobani Operasyonu soruşturması kapsamında Eski Genel , Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Çelik'in evinde arama yapıldı.

Balıkesir'de yakalanan HDP’nin eski Saymanı gözaltında!

25.09.2020, 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,13:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kobani operasyonu' soruşturması kapsamında HDP Eski Genel Saymanı Zeki Çelik Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alındı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Eski Saymanı Zeki Çelik Edremit ilçesinde oğluna ait villada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu ve 1 adet simkart ele geçirildi. Şüpheli Zeki Çelik, alınan adlî raporun ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İHA

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