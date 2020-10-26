Balıkesir Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı

Son günlerde artış gösteren COVİD-19 vakaları nedeniyle karantina uygulanan kırsal mahallelere bir yenisi daha eklendi. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bigadiç İlçemize bağlı Çeribaşı Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."

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