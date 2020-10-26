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Bigadiç'te bir mahalle altına alındı

'in Bigadiç ilçesine bağlı Çeribaşı mahallesi artan korona virüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle altına alındı.

Balıkesir Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı

İHA

26.10.2020, 09:35

Son günlerde artış gösteren COVİD-19 vakaları nedeniyle karantina uygulanan kırsal mahallelere bir yenisi daha eklendi. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bigadiç İlçemize bağlı Çeribaşı Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."

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