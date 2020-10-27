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'te bir köy karantinada

'in ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir Bigadiç'te bir köy karantinada

İHA

27.10.2020, 10:29

Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının alındığı açıklandı.

Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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