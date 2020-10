Balıkesir mutfağını keşfedin

Peynirli patlıcan

Alacalı olarak soyulan patlıcanlar, yuvarlak bir şekilde kesiliyor ve iki patlıcan arasına manyas peyniri koyuluyor. Kürdan yardımıyla tutturulan patlıcan-peynir ikilisi kızgın yağda kızartılarak, üzerine sarımsaklı domates sos ekleniyor.



Sura

Balıkesir'in sebze yemeklerinin yanı sıra et yemekleri de oldukça meşhur. Kuzu ya da oğlak etiyle yapılan Sura yemeği buna en güzel kanıt. Kuzu ciğerinden pirince, çam fıstığından kuş üzümüne her şeyin bulunduğu bu yemeğin baharatı da oldukça bol.





Balıkesir mantısı (tavuklu mantı)

Tavuk ve tavuk suyunun eşsiz lezzetiyle dolu hamurun içine bir şey koymadan, dört tarafının kapatılıp fırınlanması ve tavuk suyunda haşlandıktan sonra hem tavuk etleri hem de haşlanmış nohutun dökülmesiyle yapılan tavuklu mantı, sarımsaklı yoğurtla da lezzetini ikiye katlıyor.



Tirit

Ufak ufak doğranan ekmeklerin üzerine tavuk suyu, domates ve suda haşlanmış tavukların yanı sıra tereyağı ve incecik doğranmış maydanozların da eklenmesiyle yapılan tirit, şehrin en lezzetli ve meşhur yemekleri arasında bulunuyor.



Bigadiç güveç

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine özgü bu lezzetli güveç yemeği, kentte pek çok restoran ve lokantada bulabileceğiniz bir lezzet. Güveci diğerlerinden farklı kılan ise ilçede her kasap dükkanında yer alan odun közü ile kızdırılan fırınlar. Lezzetini pişirme yönteminden alan bu yemek süt oğlağından yapılıyor.



Ayvalık tostu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine has bir lezzet olan Ayvalık tostunun ünü ülkeyi sarmış durumda. Balıkesir'in tatil beldelerinde sıklıkla görebileceğiniz bu lezzet tamamen beldeye has özel bir ekmek ve çok çeşitli şarküteri ürünlerinden hazırlanıyor.