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Haberler Balıkesir Havran’da bir mahalle karantina altına alındı

Havran’da bir mahalle karantina altına alındı

'in Havran ilçesi kırsal Eymir Mahallesi’nde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma kontrolüne alındı.

Havran’da bir mahalle karantina altına alındı

19.11.2020, 14:18

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Havran ilçesinde bir mahallede koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı. İlçeye bağlı kırsal 200 haneli Eğmir Mahallesi'nde test yapılan bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıkması üzerine yapılan çalışmada çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu yerleşim merkezinde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantina kararı alındı.

Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eğmir girişlerinde bariyer kurarak mahalleye giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor. Eğmir Mahallesinde karantina süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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