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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci son! Tarla sürerken traktörün altında kalan çiftçi...

'de feci son! Tarla sürerken traktörün altında kalan çiftçi...

Kepsut ilçesine bağlı 'nde yaşayan ve çift sürerken traktörü kaydıran olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de feci son! Tarla sürerken traktörün altında kalan çiftçi...

İHA

21.11.2020, 18:17 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020,18:23

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı İsaalan Kırsal Mahallesi'nde çift sürerken traktörü kaydıran Sezai Keskin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre meyilli arazideki tarlasını süren Sezai Keskin traktörünü kaydırdı. Meyilli tarlada yuvarlanan traktörün altında kalan Sezai Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.

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