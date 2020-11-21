Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı İsaalan Kırsal Mahallesi'nde çift sürerken traktörü kaydıran Sezai Keskin hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre meyilli arazideki tarlasını süren Sezai Keskin traktörünü kaydırdı. Meyilli tarlada yuvarlanan traktörün altında kalan Sezai Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.'65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü
Balıkesir'de feci son! Tarla sürerken traktörün altında kalan çiftçi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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