Çarptı, öldürdü, kaçtı! Jandarma 2,5 ay sonra tespit edip yakaladı

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi mevkii Balıkesir-İzmir karayolu üzerinde 19 Kasım 2020 tarihinde saat 05.30 sıralarında M.G. isimli şahıs, sürücülüğünü yapmış olduğu 16 plakalı kamyon ile seyir halinde iken aynı istikamette seyir eden plakası tespit edilemeyen bir tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu araç içerisinde sıkışarak kazanın şiddetiyle sürücü M.G. hayatını kaybetti. Kazaya karışan tırın şoförü kazadan sonra durmayarak olay yerinden kaçtı.

Meydana gelen ölümlü trafik kazası firari sürücüsü ve aracın tespiti amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan 2,5 ay süren titiz çalışma neticesinde söz konusu aracın rengi ve markası tespit edildi. Bu doğrultuda yol güzergâhında bulunan benzer özelliklere haiz tüm araçların incelenmesi neticesinde kaza mahallinden kaçan aracın İ.Y. adına ait 01 plakalı çekici ve 33 plakalı mavi renk dorse olduğu tespit edilerek, bahse konu tır Adana İlinde sürücüsü İ.Y. ile birlikte 04 Şubat 2021 tarihinde yakalandı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda tır sürücüsü İ.Y. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı açıklandı.