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Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.