  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı
İHA

17.02.2021, 20:51

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 16 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 7 arana şahsı yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.