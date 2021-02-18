Balıkesir'de kar yüksekliği 41 santim ile son 83 yılın rekorunu kırdı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, oluşan kar kalınlığının Balıkesir'de rekor kırdığını belirtti.

41 SANTİM

Vali Şıldak paylaşımında Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışıyla son 83 yılın en fazla kar yüksekliğine ulaşılarak 41 santim olarak ölçüldüğünü bildirirken, en son rekorun 2004 yılında 32 santim olduğunu kaydetti.

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