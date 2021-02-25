Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.



Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olabileceği değerlendirilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.



Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Muğla'da kazı çalışmasında mezar kaidesi ve mezar taşı bulundu