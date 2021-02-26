Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinden istifa etti

Demokrat Parti'den 31 Mart 2019 seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olan Mesut Ergin, partisinden istifa etti.

CHP'den aday gösterilmemesi üzerine seçimlere DP adayı olarak katılan Ergin, istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayvalık ve Ayvalıklılar daha iyi bir belediyeyi hak ediyor inancıyla, doğup büyüdüğüm ata topraklarına hizmeti bir borç kabul eden anlayışı önce Küçükköy, 2019 yılından beri de Ayvalık Belediye Başkanı olarak yaşama geçirme uğraşında oldum. İlk gün taşıdığım inanç ve heyecanı, üstüne katarak bugün de taşıyorum ve her zaman söylediğim üzere Ayvalık için birlikte daha yapacak çok işimiz var...

Bugünden itibaren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi, tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız belediye başkanı sıfatı ile sürdüreceğimi saygılarımla arz ederim."