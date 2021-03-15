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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı
DHA

15.03.2021, 09:24

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Kovid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

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