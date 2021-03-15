Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Kovid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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