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Haberler Balıkesir Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir'de dev dalgalar oluştu

fırtınası nedeniyle 'de dev dalgalar oluştu

’de etkisini artıran rüzgarı fırtınaya dönüştü. Lodos fırtınası nedeniyle ’in ilçesi sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir'de dev dalgalar oluştu
İHA

16.03.2021, 22:10

Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu.

Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor.

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