Sabah saatlerinde bölgede etkili olmaya başlayan ve öğlenden sonra hızını artıran lodos fırtınaya dönüştü. Hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluştu.
Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar hızını artırması ve sabah saatlerinde hızını kaybetmesi bekleniyor.Bodrum'da fırtına! Milyonluk yelkenli tekne karaya vurdu
Lodos fırtınası nedeniyle Balıkesir'de dev dalgalar oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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