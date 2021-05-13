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'de plajlar ve sahiller boş kaldı

'de vatandaşlar tam kapanmaya uyum sağlıyor. Deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye kadar çıktığı turizm beldelerinde sahiller ve plajlar boş kaldı.

Balıkesir'de plajlar ve sahiller boş kaldı
İHA

13.05.2021, 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 15:35

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde tam kapanma eşliğinde girilen Ramazan bayramında sahiller ve plajların boş kaldığı gözlendi.

Tatil beldelerinde deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkmasına rağmen vatandaşlar tam kapanmaya uydu.

Bayramın ilk gününde boş kalan sahiller havadan görüntülendi.

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