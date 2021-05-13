Balıkesir'de plajlar ve sahiller boş kaldı

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde tam kapanma eşliğinde girilen Ramazan bayramında sahiller ve plajların boş kaldığı gözlendi.
Tatil beldelerinde deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkmasına rağmen vatandaşlar tam kapanmaya uydu.
Bayramın ilk gününde boş kalan sahiller havadan görüntülendi.Bodrum bu bayram adeta hayalet şehre dönüştü
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