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Balıkesir'de plajlar ve sahiller boş kaldı

Balıkesir'de vatandaşlar tam kapanmaya uyum sağlıyor. Deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye kadar çıktığı turizm beldelerinde sahiller ve plajlar boş kaldı.

İHA 13.05.2021, 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 15:35