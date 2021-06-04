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Haberler Balıkesir Ayvalık'ta 51 yaşındaki kadın 76 yaşındaki babası tarafından öldürüldü

'ta 51 yaşındaki kadın 76 yaşındaki babası tarafından öldürüldü

’in ilçesi, akşam saatlerinde bir haberiyle sarsıldı. İddiaya göre; tartışmanın büyümesi üzerine 76 yaşındaki babasının üzerine bıçakla yürüyen , baba Ali İhsan Ç. tek el ateş edilerek silahla vuruldu.

Ayvalık'ta 51 yaşındaki kadın 76 yaşındaki babası tarafından öldürüldü
İHA

04.06.2021, 09:04 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021, 09:34

Edinilen bilgiye göre; olay merkez mahallelerinden Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak No: 34 adresinde meydana geldi. İlçede yaşayan anne ve babasının yanına yaklaşık 3 ay önce gelen ve psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülen Handan Çivicik (51) isimli kadın babası ile tartıştı. İddiaya göre; tartışmanın büyümesi üzerine 76 yaşındaki babasının üzerine bıçakla yürüyen Handan Çivicik, baba Ali İhsan Ç. tek el ateş edilerek silahla vuruldu.



Göğsünden yaralanan kadın evin merdivenlerinden açık olan sokak kapısına yuvarlandı. Olaya üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının öldüğü tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri baba Ali İ. Ç.'i gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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