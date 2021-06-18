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'de aşı rekoru kırıldı

Valisi Hasan Şıldak Kovid19 mücadelesi kapsamında yapılan aşılama çalışmalarında dün 29 bine yakın aşı yapıldığını açıkladı. Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sağlık personeline teşekkür etti. Aşı sırası gelen vatandaşları ise gecikmeden aşı olmaya davet etti.

Balıkesir'de aşı rekoru kırıldı
İHA

18.06.2021, 18:02

Salgınla mücadelede en güçlü silah olan aşılama hız kazandı. Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dün Balıkesir genelinde 28 bin 996 vatandaşa aşı yapılarak İl rekoru kırıldığını bildirdi.



Türkiye genelinde aşılama oranında 3'üncü sırada yer alan Balıkesir'de her iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 348 bin 401 oldu. Yapılan toplam aşı sayısı ise 888 bin 478'e ulaştı.



Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sağlık personeline teşekkür etti. Aşı sırası gelen vatandaşları ise gecikmeden aşı olmaya davet etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 40 milyonu aştı Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu Bugün 1 milyonuncu aşı Balıkesir'de yapıldı

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