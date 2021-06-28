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Haberler Balıkesir Günlerdir aranıyordu! Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! 'de kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı

'in ilçesinde cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Emekli Jandarma Astsubay 'in (85) cansız bedenine bir avcı tarafından ulaşıldı.

Günlerdir aranıyordu! Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı
İHA

28.06.2021, 09:34

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'ndeki evinden yürüyüşe çıkmak için ayrılan ve geri dönmemesi üzerine yakınları Jandarma'ya kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Jandarma ile birlikte yürütülen çalışmada iki gündür kayıp olan Salim Erdinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Erdinç'in cansız bedeni, Buzlukaya mevkisinde bir avcı tarafından bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

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