Balıkesir’in Radyocu Osman'ı vefat etti

BALIKESİR'DE yayın yapan Radyo Sev'in sahibi, Balıkesir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Derneği Başkanı Osman Yurdusev vefat etti. Uzun süredir İzmir ve Balıkesir'deki sağlık kuruluşlarında tedavi gören Osman Yurdusev dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Yurdusev, Balıkesir'de renkli kişiliğiyle tanınıyordu.

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