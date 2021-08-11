Yeni kaymakamlık projesi ile ilgili bilgiler aktaran Kaymakam Ünsal; "İlçemizde resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla Edremit'te yeni hükümet konağı proje çalışmaları yürütülmektedir.
Bizler de Edremit'e değer katacağına inandığımız bu önemli yatırımı Edremit'e kazandırmak için yakından takip etmekteyiz.
İsteğimiz ve gayretimiz Edremit'e yakışır, önemli kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi ve vatandaşımıza en iyi hizmetin verildiği mekânlar haline gelmesini arzu ediyoruz" dedi.
Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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