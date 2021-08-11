Haberler Balıkesir Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor. Özellikle kamu hizmetlerin tek noktadan sunulması, vatandaşların hizmete kolay erişiminin ve ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen yeni hükümet konağı inşaatı hızla yükseliyor.