Balıkesir'de zehir tacirlerine baskın! PÖH bölgede

Sabah saatlerinde Edremit ve Bigadiç ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Edremit ilçesinde drone ve özel harekat timleri desteğiyle yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı oldu.

Yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kırma av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet pompalı tüfeğe ait şarjör, 38 adet tüfek fişeği, 4 adet tabanca, 4 adet tabancaya ait fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabancaya ait fişek, 15 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 85 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 2 adet kapsam dışı bıçak, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, bin 134 adet sentetik ecza hap, 3,36 gram ssrar maddesi, 0,87 gram bonzai , 13,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan şafak operasyonunda 11 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.