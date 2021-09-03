Balıkesir’de kan donduran olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Balıkesir Gönen ilçesi istikametinden Gündoğan istikametine gitmekte olan Ahmet Avcı'nın (45) kullandığı 10 CEE 51 plakalı otomobilde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Gündoğan Koruluğu karayolunda park halinde yol kenarında duran aracı gören vatandaşları durumu Sarıköy jandarma ekiplerine bildirdi.
Yataktaki DNA katili ele verdi
Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda araç sahibi şoför Ahmet Avcı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
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