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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kan donduran olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Balıkesir'de kan donduran olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 45 yaşındaki Ahmet Avcı'nın kullandığı otomobil içerisinde cansız bedeni bulundu. Avcı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Balıkesir’de kan donduran olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu
İHA

03.09.2021, 14:51

Balıkesir Gönen ilçesi istikametinden Gündoğan istikametine gitmekte olan Ahmet Avcı'nın (45) kullandığı 10 CEE 51 plakalı otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Gündoğan Koruluğu karayolunda park halinde yol kenarında duran aracı gören vatandaşları durumu Sarıköy jandarma ekiplerine bildirdi.



Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda araç sahibi şoför Ahmet Avcı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

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