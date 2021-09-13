Haberler Balıkesir Sürat teknesi faciasında tahliye kararı

Sürat teknesi faciasında tahliye kararı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra plajı açıklarında yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarparak ölümüne neden olan Enden Küçük tutuksuz yargılanıyordu. Savcılığın itirazı ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından gözaltına alınan Küçük, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Davada yeni bir gelişme yaşandı.