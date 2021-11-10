Balıkesir’e Atatürk Evi

Balıkesir Karesi Belediyesi, Kuvayımilliye Mahallesi'nde 8 bin 400 metrekarelik alana Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin birebir aynısını yaptırdı. Binada, Balıkesir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü, Atatürk'ün yaşamından kesitler yer alırken, bahçesinde ise Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'un minyatürü bulunuyor.

SAVAŞ DÖNEMİ

12 bölümden oluşan binanın giriş kısmında, Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarından birebir örneklenerek silikondan yapılmış bir heykeli, iki yanındaki duvarlardan birinde İstiklal Marşı, diğerinde Gençliğe Hitabe, giriş holünün solundaki odanın duvarında fotoğraflarla Atatürk'ün eğitim hayatı ve Kurtuluş Savaşı döneminin anlatıldığı bölüm bulunuyor. Atatürk'ün videoya alınmış görüntülerinin gösterildiği giriş holünün sağına ise onun hakkında dünyada söylenmiş sözler yazıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Projede Kuvayı Milliye ruhunu anlatmaya çalıştık" dedi.

ZÜBEYDE HANIM UNUTULMADI

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın "oğlunu bekleyen anne" temasıyla hazırlanmış heykelinin bulunduğu alanda, anne oğulun hatıralarından kesitler sunulan bilgi panosu, Atatürk'ün Balıkesir'e yaptığı 8 ziyarete ilişkin detaylar, zemin katta ziyaretçilerin Atatürk heykeli ile öz çekim yapabilecekleri ve e-posta adreslerine fotoğraflarını gönderebilecekleri özel bir yazılım yer alıyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Atatürk Evi'ni sadece bir ev olarak değil çevresini yaşanılan bir yer niteliğinde tasarladıklarını söyledi. Projede, Kuvayı Milliye şehri olan Balıkesir'i de anlatmaya çalıştıklarını belirten Orkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve devrimlerini anlatan bölümler oluşturduklarını dile getirdi.