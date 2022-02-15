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Haberler Balıkesir Motor üstünde ölümle dans! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Motor üstünde ölümle dans! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Edremit'te bir motor sürücüsünün kendi hayatını ve trafiktekilerin hayatını hiçe sayarak yaptığı hareketler 'pes' dedirtti. Yürekleri ağza getiren anların videosu, yayınlanmasının ardından sosyal medyada oldukça tepki aldı.

15.02.2022, 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022, 14:48

Motor üstünde ölümle dans! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.



Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İzmir Çanakkale yolunun Çanakkale istikameti Kadıköy Mahallesi civarında bölünmüş yolda motosikletinin üzerinde akrobasi yapan sürücü kameralara yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü sosyal medyadan büyük tepki aldı.