Balıkesir kahvaltısı bir dünya markası olacak

"BALIKESİR Kahvaltısı" ve "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" lansmanı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) temsilcileri, diğer gastronomi şehirlerinden ilgili STK'lar ve basın mensuplarının yer aldığı lansmana yaklaşık 500 kişi katılım gösterdi. Toplantı, katılımcılara yaklaşık 3,5 ay süren, 12 kişilik ekip ile hazırlanan ve telif başvurusunda bulunulan Balıkesir Kahvaltısı ikramıyla başladı.

Coğrafi işaretli ürünler de dahil olmak üzere 30 çeşit yöresel ürünü barındıran Balıkesir kahvaltısı katılımcılardan tam not aldı. Kahvaltı ikramının ardından GMKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Candan Şahin tarafından Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Balıkesir Kahvaltısı'na ilişkin sunum gerçekleştirildi. Balıkesir kahvaltısındaki zeytin ve zeytinyağı, mihaliç kelle peyniri ve seferberlik çöreği gibi ürünler kısa filmler ile tanıtıldı.

DEĞERLER ÖNE ÇIKARILIYOR

İKİ yılı aşkın süredir Balıkesir Valiliği koordinasyonunda yürütülen Marka Şehir Balıkesir çalışması kapsamında "Lezzet Dolu Balıkesir" mottosuyla Balıkesir'in gastronomik değerleri ön plana çıkarılıyor. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve GMKA işbirliği ile yürütülen Gastronomi Şehri Balıkesir projesi ile Balıkesir'in kahvaltılık ürünleri "Balıkesir Kahvaltısı" çatısı altında markalaşıyor.